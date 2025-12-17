通貨オプションボラティリティー ドル円１週間８．６％と上昇一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.625.137.856.09 1MO7.945.066.895.56 3MO8.605.517.446.10 6MO9.075.938.026.67 9MO9.196.168.267.04 1YR9.296.388.477.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.486.426.13 1MO7.15