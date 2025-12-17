クマの市街地などへの出没が多発していることを受け、山形市はクマの餌となるカキやクリなどの不要になった果樹を個人で伐採する際の費用を補助する取り組みを新たに始めました。山形市では今年度、12月11日時点でクマの出没が344件に上り、去年の同じ時期のおよそ5倍となっています。クマを引き寄せる要因の一つと考えられているのが実がなっても放置され収穫されないカキやクリなどの果樹です。市はクマ出没対策の一つとしてカキ