気象庁の野村竜一長官は17日の会見で、今月8日夜に青森県で最大震度6強を観測した地震や、それを受けて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を振り返り、改めて備えを呼びかけました。気象庁・野村竜一長官「大規模地震が発生する可能性がなくなったわけではありませんので、地震や津波に備えることは重要です」野村長官は、特別な注意を呼びかける期間は終了したものの、地震から一週間以上後に大規模地震が発生した事例