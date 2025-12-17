木曜日は西日本や東日本は広い範囲で晴れて、西日本を中心に日差しのぬくもりを感じられそうです。一方で、北陸から北の日本海側は雲が広がりやすく、水曜日より気温が低くなる所もある見込みです。木曜日は高気圧に覆われて、西日本から北日本の太平洋側は広い範囲で晴れそうです。西日本の日本海側は、朝は雲が多い所も、日中は晴れてくるでしょう。北陸は朝にかけて雨や雪の降る所があり、午前中は雲が広がりますが、午後は次第