高市総理は会期末にあたって記者会見に臨み、“就任してから国民が直面している物価高への対応を最優先に果敢に働いてきた”と振り返り、補正予算の成立によって“国民との約束を果たすことが出来た”と強調しました。また、自身が掲げている「強い経済」「強い外交安全保障」の実現についても一定の方向性を出すことが出来たと述べました。