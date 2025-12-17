NHKは17日、大みそかに放送する第76回紅白歌合戦のゲスト審査員に、来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公の豊臣秀長を演じる俳優仲野太賀さん、車いすテニスで四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム」を達成した小田凱人さんら7人を選んだと発表した。連続テレビ小説「ばけばけ」で主人公の松野トキ役を務める俳優高石あかりさん、声優として初の文化功労者となった野沢雅子さんも選ばれた。他のゲ