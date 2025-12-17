東京都議会の議事堂東京都議会定例会で17日、女性活躍を推進する条例や、物価高対策を盛り込んだ総額1726億円の補正予算が可決、成立した。小池百合子知事は定例会閉会後に取材に応じ「東京が生き生きとし、一人一人が輝けるような政策に取り組んでいきたい」と述べた。女性活躍推進条例は、女性に能力発揮の場を設けるよう事業者に責務を定めるなど、都道府県単位では全国初の内容。2026年7月に施行される。補正予算には、