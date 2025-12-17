【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１６日、自身のＳＮＳで、産油国ベネズエラに制裁対象の石油タンカーが出入りするのを防ぐため、海上の「完全な封鎖」を行うと明らかにした。反米左派ニコラス・マドゥロ政権を「外国テロ組織（ＦＴＯ）に指定した」とも述べた。両国の緊張がさらに高まるのは必至だ。制裁対象の石油タンカートランプ氏はＳＮＳで、米軍がカリブ海に最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」を