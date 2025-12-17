【その他の画像・動画等を元記事で観る】 齊藤京子と水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にて、本作の撮影がすべて終了し、主要キャスト5名がクランクアップを迎えた。 ■「これまでの作品とは違った達成感」（齊藤京子） 2人で1役の主人公“篠原玲子＝レイコ”に挑戦し、座長として約2ヵ月間撮影現場を引っ張ったのは、齊藤京子と水野美紀。“亡くなった娘のための復讐”