広島市の大型商業施設で、刃物を持った不審者に対応する訓練が行われました。■犯人役「何見とんやお前ら～ふざけんなよ～」訓練は、広島市安佐南区の大型商業施設に不審な男が現れたという想定で行われました。男が大声を出しながら店の中を移動し、刃物で客に襲いかかると、警備員が初動対応しました。店員らもカートや「さすまた」を使って犯人を取り押さえ、警察官が駆けつけるまでの流れを確認しました