12月29日（月）あさ7時〜9時 日本テレビにて「東野・岡村の旅猿 特別版 自由気ままにタイ満喫の旅」を放送（※関東ローカル）。Hulu、TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信を実施。東野幸治と岡村隆史が気ままに旅をする「東野・岡村の旅猿」シリーズ。年末恒例となっている特別版に神田愛花が参戦し、人気の観光地・タイを満喫！世界遺産・アユタヤ、線路ギリギリに立ち並ぶ名物・メークロン鉄道市場、バックパッカー