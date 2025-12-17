信者2人の自殺をそそのかした罪などに問われている占い師の女の裁判が始まり、弁護側は無罪を主張しました。5年前、寺本浩平さん（当時66）と米田一郎さん（当時51）が和歌山県の海で自殺し、2人が信仰していた占い師の浜田淑恵被告（63）は自殺をそそのかした罪などに問われています。17日の初公判で、浜田被告は「私の口と体を介して、システムプログラムがやったことです」と述べ、弁護側は「浜田被告は当時、心神喪失状態で責