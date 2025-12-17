カタールが所有する747-8型機。フロリダ州ウェストパームビーチでトランプ大統領が視察する際、トランプ氏の車列が横付されている＝2025年2月15日/Kevin Lamarque/Reuters（CNN）米空軍は16日、次期エアフォースワン（大統領専用機）プログラムの補助とするため、ボーイング747-8型機2機を購入する方針を明らかにした。空軍の関係者は、ドイツの航空会社ルフトハンザから機体を取得すると確認した。購入価格は4億ドル（約620億円）