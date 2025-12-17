乃木坂46は17日、公式サイトを更新。12月19日から3日間、東京・日本武道館で行われる「40thsGアンダーライブ」公演に関して、来場者に「手荷物検査」「金属探知機による検査」「本人確認」を実施すると発表した。同サイトで「本公演では、すべてのお客さまに「手荷物検査」「金属探知機による検査」「ご本人確認」を実施させていただきます」と発表し、「そのため、入場にはお時間を要することが予想されますので、あらかじめ