育休後に職場復帰することなく退職するいわゆる「育休もらい逃げ」をめぐり、合同労働組合「私のユニオン」が運営する退職代行サービス「退職サポート」の公式Xが2025年12月15日、「『育休後に職場復帰しないで退職』するケースでの退職代行のお引き受けは原則しておりません」と投稿した。退職サポート運営担当者は取材に、「育児休業という制度は利用する方、そして我々のような退職代行のモラルが問われると考えております」と