横山だいすけが、芸能活動20周年を記念したニューアルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』を2026年5月27日にリリースすることを発表した。今作では収録曲のリクエスト投票企画が実施される。期間内にKING e-SHOPで予約購入すると、収録候補曲の中から今聴きたい1曲をリクエストすることができ、投票で選ばれた楽曲は現在の横山だいすけの歌声で新たにレコーディングされる。さらに、リクエストしてくれた方の名前がCDのブックレ