1985年、ニューハンプシャー州のベアブルック州立公園近くの森で狩りをしていた男性が、大型ドラム缶の中から女性と少女の白骨遺体を発見した。【ヒゲが目立つハゲ頭の男】ドラム缶から出てきた「身元不明の遺体」の正体、彼女たちを殺害した可能性が最も高い男の写真を見る【衝撃画像】司法解剖の結果、2人はともにネイティブ・アメリカンの血を引く白人で、1977年から1981年の間に撲殺されたと判明した。写真はイメージ