中田勝久さん（当時79）2014年撮影 香川県三豊市詫間町粟島にある「漂流郵便局」の“局長”として知られる中田勝久さんが、11月9日に91歳で亡くなっていたことが分かりました。中田さんは、粟島で生まれ育ち。2013年から約12年間、局長を務めました。 「漂流郵便局」とは、2013年の瀬戸内国際芸術祭の際につくられたアート作品で、届け先の分からない手紙を預かって展示しています。芸術祭の閉幕後も、取り組み