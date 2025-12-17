17日午前、福岡県粕屋町で2階建ての住宅を焼く火事がありました。焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかっています。 17日午前9時半ごろ、粕屋町内橋東で「家の中から煙が出ている」と、この家に住む女性から消防に通報がありました。 火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が焼けました。警察によりますと、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかっています。 焼けた家には60代の