全世界での累計発行部数が1億冊を超える『北斗の拳』の原作者・武論尊さん（78）。中卒で自衛隊に入り、その後漫画原作者に転身すると数多くのヒット作を生み出してきた、まさに漫画界のレジェンド的存在だ。2026年に新作アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の放映も決まっている。【貴重画像】『北斗の拳』だけじゃない！ デビュー作や出世作など、武論尊さんが手掛けてきた数々の「名作たち」をたっぷり見る近年は