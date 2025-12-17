鹿児島DF岡崎慎が今シーズン限りでの引退を決断鹿児島ユナイテッドFCは、DF岡崎慎が2025シーズン限りで現役を引退することを正式発表した。ファンからも驚きの声が寄せられ反響を呼んでいる。現在27歳の岡崎はFC東京の下部組織からトップチームに昇格し、プロキャリアをスタート。その後、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜でプレーし、2025シーズンから鹿児島に所属していた。骨折や靭帯損傷など負傷にも泣かされ出場数