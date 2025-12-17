鶴岡市で17日、師走恒例の「だるま祭り」が開かれ、新しい年が良い1年になるよう縁起物のだるまを買い求める人でにぎわっています。「だるま祭り」は毎年12月17日に鶴岡市の七日町観音堂で開かれている恒例行事です。江戸時代に希望を持てずにいた遊郭の女性たちが「七転び八起き」するだるまに願いをかけて一晩抱いて眠り川に流したのが始まりとされています。「だるま祭り」は午前10時に始まり、それぞれの出店には大小さまざま