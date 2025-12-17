〈「30歳で引退して専業主婦になると本気で思っていた」横峯さくら（39）が4歳の長男を連れて家族3人で全国転戦を続ける“深いワケ”〉から続く12月5日、茨城県・宍戸ヒルズカントリークラブ。「ファイナルQT（予選会）」を18位で完走して見事に来季前半戦の出場権を獲得した横峯さくら（39）の隣には、キャディで夫の森川陽太郎（44）の姿があった。しかし、ここ1年の2人の“関係性”は激変の連続だった。【写真】「さくらの結