〈“変態”発言、オールヌードや過激な絡み、幼少期の苦悩も…「自分が壊されていっちゃうんじゃないか」“サブカル女子”だった二階堂ふみ（31）が国民的女優になるまで〉から続く12月17日に最終回を迎えるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）。妖艶なストリッパー・リカを演じて存在感を見せたのが、二階堂ふみ（31）だ。近年は『SHOGUN 将軍』（Disney＋、2024年）への出演やカズレ