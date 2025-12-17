俳優の竹内涼真と町田啓太が17日、都内で行われたNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』配信記念イベントに大友啓史監督とともに登壇した。退場時には竹内が大きく手を広げて、町田とアツいハグ。男性同士の愛とダンスの物語である今作で育んだ絆の強さをのぞかせた。【写真】素敵…！笑顔で抱き合う竹内涼真＆町田啓太原作は、井上佐藤氏による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）。竹内が演じるのは、ラテンダンス日本