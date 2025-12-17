ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）が12月17日に最終回を迎える。視聴率は低迷しているが、三谷幸喜の青春時代の体験をベースにシェイクスピアの諸作品やドラマ『淋しいのはお前だけじゃない』（1982年、TBS系）などを取り入れたストーリーは、簡単に「失敗作」と言い切れない味わいがある。【画像】真っ赤なワンピースで大胆な姿を披露、現在の夫とのツーショットも…二階堂ふみの写