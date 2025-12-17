俳優竹内涼真（32）と町田啓太（35）が17日、都内で、ダブル主演するNetflix映画「10DANCE（テンダンス）」の配信記念イベントに登場した。男性同士の愛とダンスの物語。18日からNetflixで世界独占配信される。「このBLがやばい！2019」を受賞した同名漫画が原作。競技ダンス漫画の先駆け的作品で、男性2人のダンスにかける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた。2人は約8年ぶりの共演となる。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで