ＮＨＫは１７日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のゲスト審査員を発表。現在放送中の朝ドラ「ばけばけ」のヒロイン・トキを演じている高石あかりも出演するが「ばけばけ」脚本家が、この日の展開にひっかけた粋なツッコミをＸに投稿した。この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）から怪談話を何度もリクエストされたトキが、喜び勇んで何度も「鳥取の布団」を披露。すっかり夜も更け、帰宅が遅くなって