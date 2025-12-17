JR西日本によりますと、きょう（17日）岡山駅で「こだま857号」（岡山発・博多行）について停車中にドアの確認を行っているということです。【午後5時15分現在】 この影響により岡山駅～広島駅間で博多方面行きの一部列車に遅れがでているということです。 【影響区間】山陽新幹線岡山～広島まで一部列車に遅れ（博多方面）JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています