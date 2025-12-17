日本航空（JAL）は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で駐機中の機体（エアバスA350-1000型機、機体記号：JA10WJ）が損傷した影響で、一部便で機材変更や遅延が発生することを明らかにした。12月14日午前0時40分ごろ、JAL機に対して牽引作業中の他社機が接触し、左側のコックピット窓やその他の箇所に損傷を受けたという。この影響で12月19日から22日にかけて、16便が最大15時間55分遅延する。12月23日以降も追加の影響