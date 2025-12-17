庄原市のスキー場に１７日、関係者らが集まり、シーズン中の安全を祈願しました。■出席者「雪質がここはすごくいいので、天然を求められる人にはたくさん来てもらいたい」しかし、外は数日前に降った雪がうっすらと残るのみ。オープンには５０センチ以上の積雪が必要です。■ひろしま県民の森伊折直人 支配人「準備は万端整っておるんですが、雪がまだ降っていないということで心配な感じですね。どんと