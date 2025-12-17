21日の「M-1グランプリ2025」決勝で「笑神籤」のプレゼンターを務める豊昇龍(C)Getty Images大相撲の横綱・豊昇龍が所属する立浪部屋が、12月17日にインスタグラムを更新。21日に『テレビ朝日』系で放送される漫才の日本一決定戦「M-1グランプリ2025」決勝の出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを、豊昇龍が務めることを発表した。【写真】ビッグベンの前で土俵入り？笑顔の横綱・豊昇龍らをチェック2017年大