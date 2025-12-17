18日（木）は日本海側の雪や雨の地点も減り、北陸も午後は晴れ間が戻りそうです。ただ、寒気の影響で北海道は昼間でも0℃未満の真冬日の続く所が多く、北陸あたりも空気が冷たいでしょう。関東から西の太平洋側は朝から晴れて、昼間は西日本でこの時季としては気温が高めとなる予想です。19日（金）から20日（土）は暖かい空気が北上して、北陸や北日本も気温が上がります。特に土曜日の最高気温は、札幌で11℃、金沢や松江で19℃