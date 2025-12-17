日本維新の会の藤田共同代表は、与党として初めて臨んだ臨時国会が閉会したことを受けて「維新が訴えてきたことが一定前進したことは大きな一歩」と振り返りました。日本維新の会藤田文武 共同代表「連立政権が発足しまして約2か月、一番は連立合意書に書き込まれたことは連立政権の公約みたいなものですから、いかに実現していくかということが国民の皆さんのご期待に応える一番シンプルなやり方でありまして、そこにこだ