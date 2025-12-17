レギュラーガソリンの全国平均価格。4年3か月ぶりに150円台です。おととい時点の全国レギュラーガソリン平均小売価格は、先週より4円安い1リットルあたり159円70銭となりました。6週連続の値下がりで、2021年9月以来、およそ4年3か月ぶりの安値水準です。大晦日の暫定税率廃止に向けて、ガソリンと軽油の値段を段階的に下げるための政府の補助金が、先週11日に暫定税率分と同じ水準になったことが反映されています。レギュラーガソ