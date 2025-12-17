ABCラジオは、テレビで21日に生放送する『M-1グランプリ2025』の“ウラ実況”番組について発表した。【画像】今年もエモい！『M-1』プロモーションビデオ番組タイトルは『ラジオでウラ実況!? M-1グランプリ2025』（後6：00〜10：20）。出演は、田村裕（麒麟）、鰻和弘（銀シャリ）、西田幸治（笑い飯）、鷲尾千尋アナウンサー。M-1を、それぞれの立場で知り尽くした3人が、今大会を見ながら、あの舞台の裏で何を考え、どんな