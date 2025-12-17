■バドミントンワールドツアーファイナルズ2025（日本時間17日、中国・杭州）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場32年ぶりの日本開催バドミントンの男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの今年度の成績上位者のみが出場でき、年間王者を決めるワールドツアーファイナルズが開幕。女子シングルス、女子ダブルスでは日本勢同士の対決となった。日本勢で最初に登場した女子ダブルス