2025年12月16日、来年3月に開催される「第98回アカデミー賞」の12部門について、候補を絞り込んだ「ショートリスト」を発表。見事、映画『国宝』が候補入りした。【写真】奇抜すぎる…吉沢亮、“国宝級”の奇抜なメイクアップ姿6月の映画公開後、口コミをきっかけに評判が広がり、日本で社会現象を巻き起こすまでになった『国宝』。2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の興行収入を超え、