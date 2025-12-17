中国で3隻目の空母「福建」が先月の就役後、初めて台湾海峡を通過しました。台湾国防部は写真を公開し、「全行程を監視している」としています。台湾国防部は、中国で3隻目の空母「福建」が16日、台湾海峡を通過したとする写真を公開しました。台湾メディアによりますと、先月「福建」が就役して以降、台湾海峡を通過するのは初めてです。甲板上に艦載機が確認できないことから、台湾の顧立雄国防部長は、「何らかの欠陥を修繕する