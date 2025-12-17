夫婦関係を良好に保つためには、どうすればいいのか。『なぜ「妻の一言」はカチンとくるのか？』（講談社＋α新書）を書いた夫婦問題研究家の岡野あつこさんは「パートナーに対する不満を溜めないことが大切だ。ただ、離婚を考えるほど思い悩んでいる場合は、『思考実験』をすることを勧めたい」という――。写真＝iStock.com／Andrii Lysenko※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Andrii Lysenko■朝帰りでも「不倫なんてあ