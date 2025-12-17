高松琴平電気鉄道の「ことちゃん(ことでん公式)」Xアカウント(@irucakoto)が、投稿した季節の風物詩が話題になっています。今年も「栗熊す」設置しました。(@irucakotoより引用)(@irucakotoより引用)香川県丸亀市綾歌町栗熊東にあることでん「栗熊(くりくま)駅」のホームにある駅名版が、12月16日から25日の期間限定で「栗熊す」に変更されました。また、12月19日より1207-1208号車内に「栗熊す」を記載した路線図をドア上にも設置