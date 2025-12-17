演歌歌手・原田悠里（７０）が１７日、東京・赤坂のライブレストラン「ＪａｚｚＤｉｎｉｎｇＢ‐ｆｌａｔ」でバースデーライブを開いた。「着物で歌うことが多いのですが、今回の場所がライブハウスという特別な場所なのでドレスを選びました」と普段とは違った装いで臨んだ原田。ステージでは代表曲「木曽路の女」「津軽の花」、今月３日に発売した新曲「運試し」などオリジナル曲のほか、ナット・キング・コールの「ラヴ」