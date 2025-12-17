ロッテは17日、一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会とパートナーシップを締結したと発表した。▼ 千葉ロッテマリーンズ 高坂俊介代表取締役社長「千葉ロッテマリーンズは、地域コミュニティと選手が一体となって社会課題の解決に取り組む『MARINES LINKS』を軸に、地域共創の取り組みを積み重ねてまいりました。現在、千葉市と協力して進めている新スタジアム構想では、スポーツおよびスタジアムが街の持続可能性にどの