フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」で毎週木曜1時15分から放送中のTVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』。ある日、さえないサラリーマンである主人公のペイ・チェンは、深夜残業中に突然スマホが光り、大学時代へタイムリープ。そこで「リッチェスト」と名乗る謎のキャラクターが現れ、チェンに資金を提供し、"金持ちになるチャンス"を与えると提案するところからスタートする物語である。ペイ・チェンを翻