株式会社イートアンドホールディングスは、事業会社である「大阪王将」の餃子の皮の端切れや、「イートアンドフーズ」で製造する冷凍餃子の皮の端切れを主原料としたドーナツの『ぎょーナツ』を開発した。12月17日から「大阪王将」9店舗で販売を開始。商品は一口サイズのドーナツ5個が、紙袋入りで税込300円。フレーバーはシュガー味、いちごミルク味、チョコレート味、餃子味、麻婆豆腐味の計5種をラインアップする。ぎょーナツ〈