使用されていない知事公舎の売却について、静岡県は、入札の結果、浜松市の住宅メーカーが、最低価格の2倍以上となる約7億1000万円で落札したと発表しました。静岡市葵区安東にある知事公舎は、土地面積は1431平方メートル、木造平屋で延べ床面積は330平方メートルとなっていて、1988年に建てられ歴代の知事が住んできました。ただ、川勝前知事の辞職後は使用されず、鈴木知事が行財政改革の一環で売却を