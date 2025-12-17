大麻などを所持した疑いなどで県警は12月17日、大阪府の20代の男女2人を逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反と覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府大阪市の清掃作業員 鍜治谷拓巳容疑者（28）と無職の池田美月容疑者（26）の2人です。警察によりますと、2人は11月19日から28日にかけて同居する自宅アパートで大麻やMDMA、ケタミンなどの違法薬物あわせて12グラムあまりを所持した疑いが持たれています。