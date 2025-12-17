JR東海は16日、新幹線の年末年始指定席予約状況を発表し、それによりますと混雑のピークは下りで12月27日、上りで1月3日だということです。JR東海によりますと年末年始の期間中の新幹線指定席の予約状況は、下りのピークは12月27日で、静岡駅を発車する列車は27日から31日の午前、「ひかり」で混雑が見られます。一方、上りのピークは1月3日で静岡駅では3日～4日の午後に発着する「ひかり」で混雑している