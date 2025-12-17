タフなデザインの人気SUVキアは、2代目となる新型『セルトス（Seltos）』を発表した。アジアや北米で人気の高いコンパクトSUVで、2026年に欧州でも初めて販売される予定だ。【画像】グローバルで大人気のコンパクトSUV、2代目へ【新型キア・セルトスを詳しく見る】全15枚ボディサイズは全長4430mm、全幅1830mm、全高1600mm。既存の『スポーテージ』よりやや小さく、「表現力豊か」なモデルとして位置付けられている。8月に新型が