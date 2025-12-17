ひき逃げで、81歳の女性が意識不明の重体となっています。現場近くに設置されている防犯カメラの映像には、女性が交差点に向かって歩く様子が映っています。その十数秒後、画面左、1台の車がスピードを緩めることなく交差点に進入。映像にはその直後に衝撃音も入っていて、女性をはねたとみられています。警察によりますと、17日午前6時半ごろ、宮城・仙台市若林区の市道で、横断歩道を渡っていた星道子さん（81）が左から来た車に